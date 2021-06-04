Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 30 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması... Bakan Koca, bugüne kadar Türkiye'de 30 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu...Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yapılan aşı sayısını açıkladı. Koca açıklamasında, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı...
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