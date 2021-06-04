'Virüs insan yapımı' deyip Çin'den kaçmıştı! O viroloğun sözleri dünyayı bir kez daha sarstı
Aralık 2019'da ismini ilk kez duyduğumuzdan beri hayatlarımızı kâbusa çeviren Kovid-19 virüsünün kaynağıyla ilgili tartışmalar giderek büyüyor. ABD eski CDC Direktörü, virüsün kaynağını dile getirdiği için ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Virüsün insan yapımı olduğunu ilk kez iddia ederek ülkesinden kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan ise yaşanan son gelişmelerin kendisini doğruladığını açıkladı. İşte virüsün kökeniyle ilgili son gelişmeler...
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında can kayıpları devam ederken, Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan bir kez daha gündeme oturdu. Virüsün insan yapımı olduğu iddiasını ortaya atan ilk kişi olan ve ABD'ye kaçmak zorunda kalan Li-Meng Yan, dünyayı bir kez daha sözleriyle sarstı.
Dünya çapında 3,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan, 170 milyondan fazla insana bulaşan ve hala yayılmaya devam eden Kovid-19 virüsüyle ilgili olarak ortaya atılan teorilerin sonu gelmiyor. Bilim insanları bir yandan salgının bitirecek aşı ve ilaçlarla ilgili çalışırken bir yandan da koronavirüs benzeri salgınların bir kez daha hayatımıza girmemesi için virüsün kökenini ve ortaya çıkış noktasını tespit etmeye çalışıyor.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı 23 Mayıs'ta çıkan özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.
Bu haber gündeme bomba gibi düşünce ABD yönetimi hemen harekete geçmiş ve Joe Biden açıklama yaparak "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.