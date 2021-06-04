'Virüs insan yapımı' deyip Çin'den kaçmıştı! O viroloğun sözleri dünyayı bir kez daha sarstı

Dünya çapında 3,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan, 170 milyondan fazla insana bulaşan ve hala yayılmaya devam eden Kovid-19 virüsüyle ilgili olarak ortaya atılan teorilerin sonu gelmiyor. Bilim insanları bir yandan salgının bitirecek aşı ve ilaçlarla ilgili çalışırken bir yandan da koronavirüs benzeri salgınların bir kez daha hayatımıza girmemesi için virüsün kökenini ve ortaya çıkış noktasını tespit etmeye çalışıyor.