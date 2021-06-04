Dolar 9 TL olacak mı? Altın ve para piyasaları uzmanından dikkat çeken tahmin

Dolar kuru 9 TL'ye yaklaşıyor. Doların dinmeyen ateşiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Dolar kuru ile ilgili öngörümü 9 – 9.25 TL aralığında olduğunu sık sık beyan ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz çıkışıyla tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Serbest piyasada dolar 8,6910 liradan, avro 10,5260 liradan satılıyor.

Ekonomi piyasalarında son yaşanan gelişmeler ve açıklanan veriler ışığında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar kuru öngörüsünde bulundu. İslam Memiş’e göre dolar kurunun yeniden 8 TL’nin altına inme gibi bir durumu söz konusu değil.

Dolar kuru yükselmeye devam edecek mi?

İslam Memiş dolar kuru özelinde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Dolar kurunda 8.60 TL seviyesi kritik bir seviye. Dolar kuru bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse yine yükseliş trendini devam ettirebilir. Fakat Merkez Bankası piyasalara müdahale ederse ki bekliyorum bir müdahele. O zaman aşağı yönlü bir trend oluşur ama bu düşüşler teknik olarak en fazla 8.25 TL bandına kadar olabilir.

8 TL’nin altında bir kur görmemiz tahmininimce mümkün olmayacak. Bugünkü ekonomik koşullar bugünkü açıklamalar 8 TL’nin altında bir dolar kurunu bize işaret etmiyor.”

Dolar kurunun bir daha 8 TL’nin altına inmeyeceğini ön gören İslam Memiş 9 TL üzerinde bir dolar kuru görmenin mümkün olabileceğini söyledi.

"Dolar kuru ile ilgili öngörümü 9 – 9.25 TL aralığında olduğunu sık sık beyan ediyorum"

"Gelişmekte olan ülkelerde dolar haliyle değer kazanacak"

Memiş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bence dolar kurunda 9 TL’nin üzerinde bir rakam görebiliriz. Bu tahminimi ocak ayından bu yana sosyal medya mecralarında paylaşıyorum. Dolar kuru ile ilgili öngörümü 9 – 9.25 TL aralığında olduğunu sık sık beyan ediyorum. Peki neden? İçsel ve neden ve dışsal neden sadece Merkez Bankası faiz indirdi de dolar çıktı anlamı çıkmamalı. Dolar kurunu 9 TL üzerinde öngörmemin sebebi de dışsal nedenler. İçsel nedenler bu süreci daha erkene alıyor. Dolar zaten koronavirüs salgını nedeniye 107 bandından 87 bandına kadar gerileyerek 2.5 yılın en dip seviyesine indi. Bizde tam aksine Cumhuriyet tarihinin yeni zirvelerini test ediyor. Peki bu dolar endeksi aşı haberleriyle bu dolar endeksinin tekrar yükselmesi lazım. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dolar haliyle değer kazanacak."