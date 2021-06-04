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Tam normalleşme için ne kadar aşı gerekiyor? Bilim Kurulu üyesi Levent Akın açıkladı

Tam normalleşme için ne kadar aşı gerekiyor? Bilim Kurulu üyesi Levent Akın açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'nin normalleşmesi için gerekli olan aşı sayısını açıkladı. Akın, 25 milyon doz Biontech aşısının vurulması gerektiğini söyledi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile görüşmesini köşesine aktaran Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, normalleşme için 25 milyon doz Biontech aşısının vurulması gerektiğini yazdı. Sarıkaya, "Akın, bu kadar insanın tek kol aşısının yapılmasının serbestleşme için yeterli olacağını belirtti." dedi.

Sarıkaya'nın yazısından bir bölüm şöyle:

"Bilim Kurulu’nun kısıtlama ve normalleşmelere ilişkin tavsiyelerin belirlendiği alt grubunun başında bulunan Prof. Dr. Levent Akın’a dün bu soruyu yönelttim.

“Ben de durumlarının farkındayım, ayrıca saygı duyuyorum” diye söze girip ekledi:

“Ben de bir konsere gitmeyi, tiyatro, opera ve bale seyretmeyi, bir ortamda iyi bir müzik dinlemeyi çok özledim. Bunlara erişmek için biraz daha sabır…”

Temmuz'un ilk yarısı 

Süre konusunda her zamanki temkinliliği içinde davrandı, kesin bir takvime bağlamadı. Bunun yerine olması gerekenleri sıraladı ve bunların olması halinde en geç Temmuz ayının ilk haftasının arifesinde konserlerin de tiyatroların da eğlence hayatının da başlayabileceğini bildirdi. Şartı bu bir ay içinde 25 milyon aşının tek doz olarak yapılması.Bu kadar insanın tek kol aşısının yapılmasının serbestleşme için yeterli olacağını belirtti.

Biontech olmalı

Şartı da bunun Biontech aşısı olması. Çünkü Biontech aşısının ilk doz etkisinin yüksek olduğu kanıtlanmış durumda. Bundan dolayı 25 milyon kişiye daha tek doz Biontech aşısı yapılması halinde tam normalleşmeye geçilmesinin önünde bir engel olmayacağını Halk Sağlığı Uzmanı olarak garanti ediyor.

Beklenti 14 Haziran’a kadar 14 milyon doz aşının daha gelecek olması.
Böylece bu ay içinde toplam 30 milyon doza ulaşılması hedefleniyor..."

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