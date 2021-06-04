Aşı timleri Tunceli Pülümür'de 2 bin 500 rakımlı yaylada

"Fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz"

Hayvanları bırakıp, ilçe merkezindeki hastaneye gidememeleri nedeniyle sağlık ekiplerini aşı için aradıklarını söyleyen Güzel Gündoğdu (51), aşı timlerine teşekkür ederek, "Biz aslında ekiplerin geleceğini düşünmüyorduk ancak ekipler dağları aşarak bu yaylaya geldiler. Sağlık Bakanlığı'na, Tunceli Valiliği'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu rakımdaki yaylaya gelerek aşılamaları bizim için çok büyük bir memnuniyet. Biz hayvanlarımızdan dolayı gidemedik. Bizim hastaneye gitmemiz için çok zordu çünkü sürekli hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Sağlık merkezini aradık, onlar da aynı gün içinde buraya geldiler" diye konuştu.