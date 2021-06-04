Doğu Perinçek'ten Sedat Peker'e "Ülkücü katili" davası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine "Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında, Sedat Peker’in MOSSAD’ın etkisinde olduğunu iddia ederek, “Kamuoyunda söylendiği gibi suç örgütü lideri çıkıp da bazı ifşalarda bulunmuyor. Ona o açıklamalar yaptırılıyor. Şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai’de… MOSSAD'ın avucunda. Tekrar ediyorum, bakın ilk defa burada açıklanmış oluyor, MOSSAD'ın kontrolünde” şeklinde konuşmuştu.

'Ülkücü katili git torun sev siyaseti gençlere bırak!'

Sedat Peker de sosyal medya hesabından Perinçek hakkında bir paylaşım yaparak, “Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim MOSSAD’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. MOSSAD’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak” ifadelerini kullanmıştı.

'Aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta...'

Sedat Peker’in paylaşımı üzerine Doğu Perinçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Peker hakkında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Avukatlar aracılığıyla sunulan dilekçede, “Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir” denildi.

'Müvekkil herkesin saygı duyduğu bir isim...'

Dilekçede, “Müvekkil herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan bir siyasi parti lideridir. Bu durum dikkate alındığında, şüphelinin şikayet konusu sözleri Twitter gibi bir sosyal paylaşım sitesinde kullanmış olması, bu sözlerin müvekkilin kamuoyu nezdindeki onur ve saygınlığını zedeleyici etkisini bir kat daha arttırmaktadır. Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

IP adresinden tespit istendi

Peker’in Twitter’dan yaptığı paylaşım nedeniyle IP adresinin tespiti ile hakkında takibat icrası ile soruşturma başlatılması talep edildi. Savcılığın, Perinçek’in avukatları tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesini değerlendirdikten sonra, Sedat Peker hakkında, ‘Hakaret’ suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sedat Peker el artırdı...

Doğu Perinçek'in hakkında dava açmasının ardından Sedat Peker sosyal medya esabından yeni bir paylaşım yaparak Perinçek'i hem ülkücü hem ed beraber mücadele ettiği solcuların katili ilan etti. Peker, "Doğu amca (perinçek) kendisine ülkücü katili dediğim için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Doğu amca sen sadece ülkücü katili değilsin aynı zamanda diğer sol fraksiyonlara mensup birçok solcununda katilisin (Doğu amca sen nasıl bir şeysin). Vallahi sen türünün son örneğisin." dedi.