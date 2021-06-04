‘Stop Erdoğan’ bilboardları için 2 FETÖ'cü hakkında iddianame hazırlandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı ABD’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren billboard reklamları için iki FETÖ’cü hakkında iddianame hazırlandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan ‘stop Erdogan' yazılı billboardların hazırlanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarileri 2 şüphelinin ‘terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bu reklam çalışmasının yapılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ilanları veren şirketin FETÖ kuruluşu olduğu, CEO’sunun Mehmet Murat Kaval, yönetici müdürünün de şüpheli Hafsa Girdap olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

– Dünyaca tanınan, bilinen, takip edilen, en kalabalık, işlek ve popüler meydanlardan biri olan ABD’nin New York eyaletindeki Times meydanının en büyük reklam panolarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçunu işledikleri anlaşılmıştır.

Kaval'ın organizasyonun yöneticisi olduğu kaydedildi

Şüpheli Kaval'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, FETÖ'ye müzahir ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye Avukatları) isimli organizasyonun yöneticisi olduğu kaydedildi.

Kaval'ın, FETÖ'ye müzahir ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şüpheli hakkında başka bir suçtan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu belirtildi.

Yakalama kararı bulunuyor

Şüpheli Hafsa Girdap'ın da FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer aldığı, örgütün ABD merkezli "Susturulmuş Türkiye Avukatları" isimli organizasyonunda müdürlük yaptığı kaydedilen iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla Girdap hakkında Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, her iki şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Eylemlerin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.