Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Camilerimizi hedef almaktan çekinmiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak’taki Uzun Mehmet Camii’nin açılış töreninde konuşuyor... Erdoğan'dan flaş açıklamalar geliyor...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak’taki Uzun Mehmet Camii’nin açılış programında konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

- Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum.

- Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir.

- Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır.

Caminin ismi de anlamlı...

- Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.

- Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

Başaramayacaklar...

- Bu çağlar değişse de milletimize karşı duyulan rahatsızlık, bayrağımız ve rengine tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar birlik ve beraberliğimize saldırmaya başladılar. Camiilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar.

- FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır.

- Bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ancak birliğimizi bozamayacaklar. Bayrağımızı indiremeyecekler.

- Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Acılara kan ve gözyaşına boğmak isteyenler çok uğraştılar. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

- Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan, kendimiz ve milletimiz için en hayırlı, en doğru olanı isteyerek birbirimize sarılmalıyız.

- İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur.

- 2023'e 2053'e 2071'e hazır mıyız? Allah yardımcımız olsun.

- Bugün inşaAllah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu.