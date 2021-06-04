Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'müjde'nin adı belli oldu: AMASRA...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17:30'da Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi açıklayacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdenin ne olduğu ve ismi sızdı. Erdoğan'ın, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı ifade edildi.
Geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz bulan Türkiye, yeni müjdeye hazırlanıyor. TRT'teki programda cuma gününü işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün o müjdeyi açıklayacak. Ancak o müjdenin ne olduğu ve ismi sızdı. Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacak.
Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.
'Fatih' kazıyor 'Kanuni' test yapıyor
Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı.