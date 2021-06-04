Aziz Yıldırım, şike kumpası davasının sonucundan sonra konuştu fotoğrafı olay!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, "futbolda şike" kumpası davası kararlarının açıklanmasının ardından konuştu. Yıldırım, kumpasın medya ayağının da olduğunu soruşturulması gerektiğini söyledi. Öte yandan Yıldırım'ın, davaya ilişkin sonuçların açıklandığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada ses getirdi.

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"Futbolda şike" kumpası davasında karar çıktı. kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç 1972 yıl, soruşturma dosyasını hazırlayan polis memuru Lokman Yanık 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Kumpasın medya ayağı da var"

Davanın ardından konuşan Aziz Yıldırım, "Bitmedi… Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, cumhuriyete savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!" dedi.

Aziz Yıldırım'ın dava sonucu televizyondan takip ettiği anlarda çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf, Fenerbahçe eski Medya İletişim Direktörü Necati Mete tarafından "Şikayet dilekçesini bizzat vererek başlattığı davanın kararlarını dinlerken…" notuyla paylaşıldı.

"Eğer bizi ele geçirselerdi..."

Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Unutmayın… 3 Temmuz 2011’den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı. Eğer bizi ele geçirselerdi, teslim olsaydık, Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmazdı. Toplumun en duyarlı ve en önemli kesimini yok edeceklerdi ve amaçlarına kolay bir şekilde ulaşacaklardı.”

"2012'de söyledim: Ne şikesi memleket elden gidiyor"

"Unutmayın…. Neden Fenerbahçe? Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın takımı. Çünkü cumhuriyete bağlı. Hep hedefte olmuş. Öyle bir yapı ki Fenerbahçe… Bütün kimlikleri içinde barındırıyor. Şimdi sen bu dokuyu ele geçirirsen her yere nüfuz edersin. Başaramadılar. Bir daha altını çiziyorum: “Ne şikesi memleket elden gidiyor…” 14 Şubat 2012’de söyledim bunu."

"Kimse bunu söylemiyordu, ben söyledim. 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklarını söyledim. Gülenler oldu. Bugün soruşturmanın kumpas olduğu bir kez daha karara bağlandı."

Şekip Mosturoğlu: Hak yerini buldu

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın asbaşkanlarından olan Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından; Adalet tecelli etti. Hak yerini buldu." ifadelerini kullandı.