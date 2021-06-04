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MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor...

Bu kapsamda Zap ve Avaşin bölgelerine, hava harekatı düzenlendi.

3 terörist öldürüldü
Kahramanlar, 3 PKK'lı teröristi havaya uçurdu.

Başarılı operasyon, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.

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