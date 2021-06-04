MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor...
Bu kapsamda Zap ve Avaşin bölgelerine, hava harekatı düzenlendi.
3 terörist öldürüldü
Kahramanlar, 3 PKK'lı teröristi havaya uçurdu.
Başarılı operasyon, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.