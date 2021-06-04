Hatayspor'dan bek transferi: Bülent Cevahir'le 3 yıllık sözleşme

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti. Sol bek oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Abone ol

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.