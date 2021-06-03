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Çamlıca Kulesi'nde yiyecek içecek fiyatları belli oldu! Bir bardak çay 10 lira...

Çamlıca Kulesi'nde yiyecek içecek fiyatları belli oldu! Bir bardak çay 10 lira...

Çamlıca Kulesi'nde fiyatlar belli oldu... Giriş ücreti tam bilette 60 TL... Çay 10, Türk kahvesi 20, limonata 22, portakal suyu 30 lira... 2 kişilik serpme kahvaltının fiyatı ise 180 lira...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nde fiyatlar belli oldu. Kuleye giriş ücreti tam bilette 60, indirimli bilette 30 TL oldu. Yabancı turistler ise kuleye girişte 120 TL ödeyecek. 

369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kulede, restoran ve kafelerde bir bardak çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira olarak fiyatlandı. Limonatanın fiyatı, 22 lira oldu. 

Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

Kule Restoran'da 2 kişilik serpme kahvaltı, fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi.

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