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TOGG 846.8 milyon liralık sermaye artışına gitti

TOGG 846.8 milyon liralık sermaye artışına gitti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, ödenmiş sermayesi 150 milyon liradan 996 milyon 800 bin liraya çıkarıldı.

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Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG), 31 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin lira artırılarak 150 milyon liradan 996 milyon 774 liraya yükseltildi.

Ortakların hisse dağılımında değişiklik 
Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.

Buna göre; kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık AŞ'nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam ediyor. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacağı da bildirildi.

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