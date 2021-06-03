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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonalarda madalya alan cimnastikçilerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonalarda madalya alan cimnastikçilerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabul ettiği Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak başarılarının devamını diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliye'de misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım." ifadelerini kullandı.

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