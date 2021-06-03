Araç muayenesinde pandemi vurgunu gecikmiş muayeneye yüzde 86 faiz

Aracını muayene yaptırmak zorunda olan sürücüler pandemi nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. 7 dakikalık araç muayenesine 500 TL'ye yakın fiyat alınırken gecikme durumunda yüzde 86 faiz uygulanıyor.

Abone ol

Araç sahibi milyonlarca kişi periyodik olarak araçlarını muayeneye yaptırıyor. Pandemi nedeniyle kötüleşen ekonomik koşullar, araç muayenelerinde de gecikmelere neden oluyor.

Milyonlarca sürücünün aracını rutin olarak muayene ettirdiği TÜVTÜRK'te bir aracın muayene maliyeti cep yakmaya başladı. Araç muayene ücretlerindeki fahiş fiyatların yanı sıra gecikme zammı sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Muayeneye 480 TL

2005 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen TÜVTÜRK'te aracını muayene yaptıran bir sürücü 7 dakikalık muayeneye 370 TL para ödüyor. Egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil edildiğine bu fiyat 480 TL'ye kadar çıkıyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462,56 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503,86 TL oldu.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342,2 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372,88 TL'ye yükseldi. Motosiklet ve motorlu bisikletler için ise KDV dahil 189,98 TL ödeniyor.

Yüzde 86 faiz

Rutin olarak belli aralıklarla araç muayenesi yaptırmak zorunda olan araç sahipleri pandemi koşulunda bu şartı vaktinde yerine getirmekte zorlanıyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlar, araçlarını gecikmeli olarak TÜVTÜRK'e götürdüğünde fahiş zamlarla karşı karşıya kalıyor. Aracını muayene istasyonuna geç götüren bir sürücü yüzde 86 fark ödemek zorunda kalıyor.

Nadir Ataman, araç muayenesindeki fahiş fiyatı şu sözlerle anlatıyor:

“Araç muayene istasyonları özelleştirildiğinde, birçok kişi gibi biz de karşı çıktık. ‘Burada büyük rant var' dedik. Pandemi dolayısıyla muayeneyi geciktirdiğinizde fahiş fiyat alınıyor. Örneğin muayeneyi bir yıl geciktirirseniz, 372 lira olan ücret 90 liralık egzoz ölçüm parasıyla birlikte 682 lira olarak tahsil ediliyor. Tam 204 lira gecikme faizi alınıyor. Yani neredeyse 2 katı ücret tahsil ediliyor. Bir bankaya gidip kredi çekseniz sizden yıllık yüzde 15.6 faiz alıyorlar. Burada ise yüzde 86 faiz uygulanıyor. Böyle bir faiz tefecide bile yok. Üstelik bir aracın muayenesi sadece 5 dakika sürüyor. Yani yapılan işlemin dakikası 74 liraya geliyor ki; adeta bir soygun yaşanıyor. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor.”

Kredi kartıyla ödemede 14 TL komisyon

TÜVTÜRK'ün yakın bir zamana kadar kredi kartı ile tahsilat yapmadığını, daha sonra ısrarlar nedeniyle bu ödeme şeklini de kabul ettiğini aktaran Ataman, "TÜVTÜRK, kredi kartı tahsilatının ardından kredi kartı tahsilatından 14 TL komisyon almaya başladı. Yani 372 liralık normal bir muayene ücreti kredi kartıyla ödenirse 386 liraya geliyor. Bu da vatandaşın mağduriyetini artırıyor.”