Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde aşılama ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında "813 bin öğretmen aşılanda bu ay geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanması da tamamlanacak. Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüz bilimsel veriler olduğunda kapatırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk canlı yayında merak edilenleri yanıtlamıştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Selçuk, korona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Şu ana kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını aktaran Bakan Selçuk, kalan öğretim görevlilerinin hepsinin 7 Haziran'dan itibaren aşı olabileceğini belirtti. Ayrıca Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin neden şehirlerde iki gün, köylerde 5 gün olduğunu detaylıca anlattı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi gerçekleştirmişti. Kalanlar da 7 Haziran'dan itibaren aşı randevularını alabilecek. Hekimlerimizden sonra ilk aşılanan meslek grubu öğretmenlerimiz olmuştu.

2 Temmuz'da kapanacak. Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir.

Neden 5 değil 2 gün ?

Öğrencilerin %90'ı geliyor, devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın %80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden 2 gün.

Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular.

Köy okullarında ortamlarımız çok müsait fiziksel koşullar açısından. Bizim yaptığımız araştırmalar köy okullarında öğrencilerin akademik eksikliklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 5 gün bunların eksiğini tamamlayarak gidelim ki dezavantaj yaşamasınlar.

Niye 3 değil 2 gün?

O zaman cumartesi de okulu mecbur tutmak gerekecekti. Bizim okullarımızın koşulları bazen uygun olmuyor. Biz bir çerçeve çizmek zorundayız ama okul yönetimi 'Bizim ihtiyacımız var, 3 gün çalışmak istiyoruz öğrencilerle' derse böyle bir elastikiyet var.

Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız.

Karneler neden 18 Haziran'da veriliyor ?

Biz geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Milyonlarca öğrencimiz var, hepsi birden aynı anda sisteme girmeye çalışıyorlar, bir sıkışma oluyor. O yüzden geçen dönem de erkenden açtık. 2 Temmuz'u beklememiz gerekmiyor, biz bir kolaylaştırma yapmaya çalışıyoruz.

2. Dönem sınava girmeyem öğrencilerin yıl sonu notları nasıl hesaplanacak ?

1. dönemde alınan notları var. Velimize, öğrencimize diyoruz ki 'İsterseniz 1. dönem notunuz tabii ki geçerli olabilir' Ama yeniden sınava girip notunu yükseltmek isteyen öğrenciye de 'tamam' diyoruz. 'Ben matematikte notumu yükseltmek istiyorum' derse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmezse 1. dönem notu geçerli olur.