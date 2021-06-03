BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Sultangazi'de vana patladı! Tonlarca su boşa aktı

Sultangazi'de vana patladı! Tonlarca su boşa aktı

SULTANGAZİ'de yangın hidrant vanası patladı, tonlarca su boşa aktı. Yaklaşık 2 saat boyunca boşa akan suda çocuklar oynadı.

Abone ol

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2546 Sokak'ta dün yangın hidrant vanası musluğu patladı. Patlamanın etkisiyle sokak ve S Caddesi dereye dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangın musluğuna vidanjör hortumu takarak boşa akan suyu su tankerine aktardı. Su tankerinin dolmasıyla tonlarca su boşa akmaya devam etti.  Mahallenin çocukları ise boşa akan suyu eğlenceye dönüştürdü. Ekipler, suyu durdurup bölgeden ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizlispor'un zor günleri: 8 oyuncusu kalmıştı yasak geldi
Mayısta fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler belli oldu
Sivas'ta katliam gibi kaza! 9 kişi hayatını kaybetti
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni dönem Aksungur resmen başladı
Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir Yalnız Değilsin eylemi başladı
Ahmet Hakan'dan Babacan'a sert salvolar: Ömrü Alman Yeşiller Partisi'nde geçmiş gibi
Ezgi Mola ne dedi Musa Orhan olayı nedir hapsi isteniyor
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon tam kapanma etkisiyle hız kesti
İBB'nin satın aldığı atlarla ilgili yeni skandal! 'çalışmıyordu' denilen veterinerin imzası çıktı
Ağrı'da kardeşiyle banyoda oyun oynamak istemişti! 4 yaşındaki Ayfer feci şekilde yandı
Yorumlar