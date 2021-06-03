İBB'nin satın aldığı atlarla ilgili yeni skandal! 'çalışmıyordu' denilen veterinerin imzası çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. 2019'da İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıtdışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne baskın düzenlediği ortaya çıktı.

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İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıtdışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre skandalın ortaya çıkması üzerine Adalar Belediyesi, "Veteriner hekimimiz Mustafa Ün, o denetimler sırasında belediyemizde çalışmıyordu" iddiasında bulundu.

Tutanaklarda "çalışmıyordu" denilen hekimin imzası var

Ancak denetime konu olan tutanaklarda veteriner Mustafa Ün'ün adının yer alması belediyenin iddialarını çürüttü.

Belediyeye ceza kesilmiş



Kayıtdışı ilaç kullanımı nedeniyle Adalar Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 2020'de Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne 11 bin 368 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.

226'sı öldü 99'u kayboldu



Peş peşe yaşanan skandalların yanı sıra Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün, satın alınan 978 attan 226'sının İstanbul'da ölmesi, 99'unun Hatay'da kaybolması ve 1'inin ölmesine ilişkin suskunluğunu sürdürmesi dikkat çekiyor.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Adalar Belediyesi veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu da iddia ediliyor.

"Atlar hastalıktan ölmedi"

Adaların Atları Platformu gönüllülerinden Zeynep Alper, tartışmalara ilişkin geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. İBB'nin elinde bulunan 114 atın Büyükada'da İSPARK ahırında tutulduğunu hatırlatan Alper, sözlerine şöyle devam etti:

"114 at, ahırdan dışarı çıkarılmıyor, hapsediliyor. Ahıra gidiyoruz ama atları göremiyoruz. Sadece 10 tane zabıta atını dışarı çıkarıp gezdiriyorlar. Siz bunları alıp hapsedip önüne sadece ot koyarak, su koyarak bakamazsınız... O zaman ölürler, zaten ölüyorlar da. İBB'nin açıkladığı rakamda 224 atın öldüğü söyleniyor. O atlar da zaten ruam hastalığından ya da başka bir hastalıktan ölmediler, atlar ahırlara hapsedildikleri için öldüler. İBB ne yazık ki atların şartlarını değiştirmek, hapsettiği atları dışarı çıkarmak ve kaybedilen atların izini sürmek yerine hala kamuoyunu yanıltacak haberler yapma peşinde koşuyor."

"Faytonsuz dönemde misliyle at öldü"

Adaların Atları Platformu gönüllüsü Melis Yılmaz, Dörtyol'da olduğu gibi diğer belediyelerde de el değiştiren atlar olduğunu ve bu atların şu anda nerede olduğunu sorduklarını aktardı.

İBB'nin, 860 atın nerelere dağıtıldığını açıkladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ancak bu atlar Haziran 2020'den beri gönderiliyor. Gönderildikleri yerde alınır alınmaz el değiştirdiklerini öğrendik ve konuyu duyurduk. Bizim aylardır sorduğumuz sorular var ama taraflar ancak bu konu politik çekişmeye dönünce açıklama yapıyor. Şeffaf değiller ve atları her gün takip edenlerin uyarılarını dikkate almıyorlar. İBB, atları gönderdiği yerde denetim yapacağını söylemişti. Bu denetimi yapmalı, atların şu anda nerede olduğunu ve kaçının hayatta olduğunu açıklamalı."

105 atın, "ruam hastalığına yakalandı" denilerek itlaf edildiğini anımsatan Yılmaz, İBB'ye geçmeden önce de 300 kadar atın telef olduğunu, karantinada telef olanlardan yetkililerin ve atlara bakmayan sahiplerinin sorumlu olduğunu anlattı.

İBB'nin satın alma işlemlerini Mart 2020'de bitirdiğini, bundan sonra telef olan atlardan İBB'nin sorumlu olduğunu öne süren Yılmaz, "Faytonu işkence ile özdeşleştirdiler ancak faytonsuz dönemde misliyle at öldü. Valiliğin koyduğu 6 aylık ağır karantina çoktan bitti ama İBB hala atları ahırdan çıkarmıyor." dedi.