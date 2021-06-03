Diego Costa bombası patlıyor! Menajeri doğruladı: Beşiktaş benimle görüşüyor

Diego Costa'nın temsilcisi Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmi teklifi sunacaklarını söylediler" açıklamasını yaptı.

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Ocak ayında Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa, İspanyol kulübünün 'Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimize gidemez' şartıyla sözleşmesini feshettiği için transfer alanı daralmış ve bir başka kulüple anlaşmamıştı.

Şimdi ise serbest kalan İspanyol golcünün temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

"Diego sıcak bakıyor"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmi teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projeyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler'' dedi.

Transferde konuşulan rakamlar Bu arada Beşiktaş'ın Diego Costa için hazırladığı teklif de belli oldu. Siyah beyazlıların sözlü olarak yılda 2 milyon euro net maaş ve 1 milyon euro imza parası teklif edeceği öğrenildi. Diego Costa'nın ise yıllık 4 milyon euro maaş istediği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca tecrübeli oyuncu, bu miktarın yarısı kadar da imza parası talep ediyor. 32 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid'de 7 milyon euro kazanıyordu.

"Resmi teklifi görmemiz gerekiyor"

Yıldız golcünün paraya öncelik vermediğini ve Avrupa'da yarışmacı bir ekipte oynamak istediğini söyleyen Santos, ''Bugün Suudi Arabistan'da bir kulüp büyük bir para teklif etti ama Diego bu teklifi kabul etmedi. Amacı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama önce birkaç gün içinde yapacakları resmi teklifi görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.