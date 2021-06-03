Hasan Saltık kimdir kaç yaşında öldü? Hasan Saltık ölüm nedeni

Kalan Müzik şirketi sahibi Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hasan Saltık'ın ani ölümü sanatçı dostları ve ailesini yasa boğdu. 30 yıldır müzik piyasasınsa olan Hasan Saltık 57 yaşındaydı Zaza asıllı olan Hasan Saltık aslen Tunceli doğumludur. Peki Hasan Saltık eşi ve çocukları kimdir?

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Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasının sevilen ve bilinen isimlerinden olan Kalan Müzik şirketi sahibi Hasan Saltık 57 yaşında vefat etti. Ölümünün ardından Hasan Saltk'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Aslen Tunceli doğumlu olan Hasan Saltık Zaza asıllıdır.

Mazlum Çimen'den açıklama: Şarkıcı ve oyuncu Mazlum Çimen, “Çok kötü oldum …. kültür bakanlığının yapması gereken arşiv çalışmalarını neredeyse tüm kollarıyla kurmuş olduğu şirketiyle yapmış ve yapmaya çalışmış bir can dostumu, kardeşimi, uzuuuunnnn bir yol yürümüş olduğum insanı kaybetmişiz HASAN SALTUK. Offf be Hasan… Hasan Saltuk.. kalan Hasan…” ifadelerini kullandı.

Hasan Saltık kimdir: 1964 yılında Tunceli’de doğdu. İlköğrenimini Tunceli’de, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi’ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik’i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri “Kalan Müzik” etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı.

Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak’tan, Münir Nurettin Selçuk’a, Hacı Taşan’'dan, Hisarlı Ahmet’e, Hafız Yaşar’dan Muharrem Ertaş’a; Neşet Ertaş’tan Neyzen Tevfik’e, Malatyalı Fahri’den Âşık Veysel’e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye’nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuz yüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın’ın ‘Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.