Maskelere veda edilecek tarih! Osman Müftüoğlu: 2022'den önce mümkün değil

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin konuşan Osman Müftüoğlu, 'Kimse sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner' diye düşünmesin dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sonbaharı işaret ederek "Toplumsal bağışıklık kazanılırsa, aşılı olanlar maskelerini çıkarabilir" açıklamasının ardından konuştu.

"Kimse kimseyi boşuna heveslendirmesin." diyen Müftüoğlu, "Hiç kimse de 'Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner' diye de düşünmesin" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, bugünkü yazısında, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak maskelerin durumunu ele aldı.

"2022 başından önce pek mümkün değil"

Müftüoğlu şunları söyledi: Tabii ki aşılamada toplum bağışıklığına yetecek rakamlara ulaştığımızda çok ama çok daha fazla rahatlayacağız. Tabii ki o rakamları elde ettiğimizde daha çok buluşacak, daha çok ve sık konuşacak, hasret gidereceğiz. Ama bilelim ki 'maskesiz sohbetler' yalnızca açık havada ve yine mesafe kuralı gündemde tutularak yapılabilecek. 'Maskeler çöpe' diye bağırıp havaya zıplama zamanına gelince... O zamanı henüz bilmiyoruz ama '2022 başından önce pek mümkün değil' notunu da düşüyoruz."