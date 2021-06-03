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Yeni transfer İstanbul'da! Beşiktaş'tan 5 yıllık sözleşme

Yeni transfer İstanbul'da! Beşiktaş'tan 5 yıllık sözleşme

Beşiktaş’ın yeni transferi Besar Gudjufi, İstanbul’a geldi. Gudjufi, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ilk transferi Besar Gudjufi, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

17 yaşındaki Makedon kanat oyuncusu Besar Gudjufi, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Genç futbolcu ile 5 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor.

Eljif Elmas'a benzetiliyor
Besar Gudjufi, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Eljif Elmas'a benzetiliyor. Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

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