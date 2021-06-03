BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,71
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Ümit Özat Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Ümit Özat Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Rafael Benitez ve yardımcılarının İstanbul ve Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu öne sürdü.

Abone ol

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu devam etmeliydi"
Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararının doğru olmadığını savundu.

Ümit Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da çatıda 8 günlük dehşet! "Çantasındaki şeyi içince taciz ediyordu"
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Çin Devlet Başkanı Şi'den Azerbaycan açıklaması
Abdülkadir Selvi paylaştı: Optimar'ın anketinde muhalefetin tamamına büyük şok!
Vergi, harç ve SGK borç ile cezalar yeniden yapılandırılacak! TBMM'den geçti
Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Süre uzatıldı! OSB'lerde üretim yapanlara ücretsiz arazi
Rıdvan Dilmen: Şampiyonlar Ligi finali 2023'te Türkiye'de düzenlenecek
Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla yine şaşırttı
Yorumlar 1 yorum