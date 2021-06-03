Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

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Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, Kaş-Fethiye kara yolu Gölbent mevkisinde, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı.

İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.