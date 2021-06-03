Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla yine şaşırttı

Daha önce Emre Belözoğlu için ağır sözler söyleyen ve ithamlarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

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Son dönemde özellikle Emre Belözoğlu'yla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Ümit Özat, genç hocanın Fenerbahçe'de devam etmesi gerektiğini ifade ettiği paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

"Takımı en iyi o tanıyor"

Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, yaptığı paylaşımda Ali Koç'un bu kararının doğru olmadığını savunarak, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.