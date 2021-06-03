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Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla yine şaşırttı

Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla yine şaşırttı

Daha önce Emre Belözoğlu için ağır sözler söyleyen ve ithamlarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

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Son dönemde özellikle Emre Belözoğlu'yla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Ümit Özat, genç hocanın Fenerbahçe'de devam etmesi gerektiğini ifade ettiği paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

"Takımı en iyi o tanıyor"
Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, yaptığı paylaşımda Ali Koç'un bu kararının doğru olmadığını savunarak, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.

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