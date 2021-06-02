Diego Costa'nın menajeri: Beşiktaş'ta oynamayı istiyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde Atletico Madrid ile yolları ayıran Diego Costa'ya resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Yıldız golcünün menajeri de bu durumu doğrularken, "Diego, Beşiktaş'ta oynamayı istiyor ama önce bir kaç gün içinde yapacakları resmi teklifi görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar dünyaca ünlü golcü Diego Costa'ya kısa süre içinde resmi teklifi yapacak.

"Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Bir kaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projieyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler'' dedi.

"Resmi teklifi görmemiz gerekiyor"

Yıldız golcünün paraya öncelik vermediğini ve Avrupa'da yarışmacı bir ekipte oynamak istediğini söyleyen Santos, ''Bugün Suudi Arabistan'da bir kulüp büyük bir para teklif etti. Ama Diego bu teklifi kabul etmedi. Amacı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama önce bir kaç gün içinde yapacakları resmi teklif görmemiz gerekiyor"şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar ligi'nde oynamak istiyor"

Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un de kendisini Costa için aradığını belirten Pedro Santos, "Ocak ayında Trabzonspor teklifte bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe ilgileniyordu. Bir süre önce Adana Demirspor onun için beni aradı. Diego'nun fikri net; Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istiyor" şeklinde konuştu. Öte yandan, Diego Costa'nın yıllık 4 milyon Euro maaş istediği bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca tecrübeli oyuncu, bu miktarın yarısı kadar da imza parası talep ediyor. 32 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid'de 7 milyon euro kazanıyordu.