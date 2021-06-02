Muharrem İnce'den CHP'ye HSK göndermesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk'te konuştu CHP ve İYİ Parti'yi AK Parti ile anayasaya aykırı biçimde pazarlık yapmakla suçladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'nin HSK'da 1 üye için AK Parti ile anlaşma yaptığını ileri sürdü. Millet İttifakı'nın bundan sonra yargıya bir tek laf edemeyeceğini ileri süren İnce, AK Parti'ye oy vermek istemeyen ancak CHP'nin de yanında olmak istemeyen bir seçmen kitlesi olduğunu söyleyerek Memleket Partisi'ni bu nedenle kurduklarını ifade etti.

Muharrem İnce, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sedat Peker'in iddiaları, itirafları ve ithamları olduğunu söyleyen İnce bu konuda temiz siyaset için altında kim kalırsa kalsın o tuğlanın çekilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de elma şekeri siyaseti yürütüldüğünü ve CHP ile İYİ Parti'nin de bu sürecin içerisinde yer aldığını ileri süren İnce, Millet İttifakı'nın 1 üye için HSK'da AK Parti ile anlaşma yaptığını iddia etti.

İşte İnce'nin o açıklamaları;

"Bu iktidarla bu muhalefet ortak olduklarını göstermişlerdir. HSK'da birbirine ortaklık yaptılar. Bir hemşehrini üye yapabilmek için gidip anlaşma yaptın. Cumhur İttifakı'nın seçtiği 4 üye kuraya girecekti. Anlaştıkları için Cumhur İttifakı'nın 4 üyesini seçme garantisi verdiler anlaşarak. 118 kişi müracaat etti HSK'ya. Meclis'e geldi. Karma Komisyon bunları 21'e düşürdü. Bir CHP milletvekili, Ankara Milletvekili sayın Levent Gök bir araştırma yaptı. Yaptığı iş 118 yargıcın sosyal medyalarını taradı. Yasalar açık, siyasi yanlarının olmaması lazım. 25 üyenin siyasi paylaşımlar yaptığını görüp rapor yazmış. CHP'ye hakaretleri var. Raporu partisine sunmuş. Bu 25 kişiden birisi Cumhur İttifakı'nın seçilen o 4 kişisinden birisi. 400'ün üzerinde oyla seçildiğine göre partilerine hakaret eden hakimlere, CHP milletvekillerine oy verdirdiler. Ortaklığı görüyor musunuz?

"Millet ittifakı artık yargıya tek laf edemez"

HSK'ya 13'te 1'e razı oluyorsanız. Elma şekeri siyasetidir bu. Meşruiyet kazandırıyorsunuz. 1 üyeye razı gelerek HSK seçimini meşrulaştırmış oluyorsunuz. Şimdiden sonra muhalefetin, Millet İttifakı'nın Türkiye'de yargıya tek laf etme hakları yoktur. Salı günü seçim oldu. Pazartesi günü kimin seçileceğini öğrenmedik mi? Anayasa'ya uygun değil bu seçim. Ayrıca en önemli kısmı meşruiyet kazandırma. AK Parti yanlış iş yapıyor, yargıyı siyasallaştırıyor, CHP ve İYİ Parti buna öncülük ediyor. 'Kenardan bir tanecik bana ver' diyor. Kendisini siyasallaştıran, kendisine hakaret eden yargıca oy verdiler. Şimdiden sonra CHP ve İYİ Parti'nin ekranlara çıkıp 'Türkiye'de yargı siyasallaştı' deme hakkı yok. Kendi elleriyle yaptılar bu işi.

"AK Parti'ye elleri gitmediği için CHP'ye oy veriyorlar"

Biz bir ihtiyaçtan doğduk. Türkiye'de 110 tane parti var. Türkiye'de AK Parti'ye 19 senedir oy verip, bugün memnun olmayan kitle var. Eli de CHP'ye gitmiyor. 'Vermeyeceğim bir defa ama CHP'ye de vermem' diyor. 'Kime vereyim' diyor. Onlara diyoruz ki, 'Senin adresin Memleket Partisi'. AK Parti gelmesin diye CHP'ye kerhen oy veriyoruz diyorlar. Ülkücülerin bir kesimi 'Biz AK Parti'nin yanına yanaştık, rahatsızım bu işten' diyor. HDP'nin bir kesimi 'Bunlar bir arpa boyu yer almıyorlar, Türkiye partisi olmuyorlar, terörü kınamıyorlar'."