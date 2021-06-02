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Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı sınırı tepkisi!

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı sınırı tepkisi!

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yabancı sınırı konusunda bir açıklama yayımladı ve karara tepki gösterdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni yabancı kuralına Kulüpler Birliği'nden tepki geldi. Kulüpler Birliği açıklamasında, TFF'nin verdiği sözlere uymayarak aksi yönde bir karar aldığını belirtti. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerinin tamamının katılacağı bir toplantı düzenleme kararı adı.

İşte kulüpler birliği'nden yapılan açıklama

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız" denildi. 

Açıklamanın devamında "Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir"  denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. 

Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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