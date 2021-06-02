İsrail'de Netanyahu'ya karşı koalisyon hükümeti

İsrail’de Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Yamina Partisi’nin kuracağı Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine destek vereceğini duyurdu.

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İsrail'de 2 yıl içinde 4. kez yapılan erken seçimde lider çıkan ancak koalisyon hükümeti kuramayan Netanyahu, 12 yıl sonra koltuğunu kaybetmek üzere.

Netanyahu hükümeti kuramamıştı

23 Mart’taki erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için en yüksek oy alan mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadı ve Rivlin'e görevi iade etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı, görevi ana muhalefete vermişti

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini ana muhalefet partisi Yehş Atid’in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid vermişti.

Netanyahu 'ülke güveliğine tehdit' demişti

Netanyahu ise hükümet kurma görevinin muhalefete verilmesinin üzerine, kendisini dışarıda bırakacak veya kendi hükümetinin yerini alacak bir koalisyonun ülke güvenliğine tehdit oluşturacağını iddia etmişti.

Netanyahu karşıtı kurulacak koalisyon hükümetine destek geldi

İsrail’de Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Yamina Partisi’nin kuracağı Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine destek vereceğini duyurdu.