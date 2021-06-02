Musa Orhan kimdir? İpek Er tecavüzü ifşa ettiği mektupta neler yazdı?

BATMAN'da yaşayan İpek Er bir mektup yazarak Musa Orhan tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Genç kız bu mektubu bıraktıktan sonra intihar etti. Uzman Çavuş olan Musa Orhan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca Türkiye ayağa kalktı. Tepkiler sonrasında Musa Orhan tutuklandı.

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Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak Köyü’nde çobanlık yapan bir ailenin kızı olan 18 yaşındaki İpek Er, uzman çavuş Musa Orhan tarafından 4 gün boyunca cinsel saldırıya uğradığı belirtin bir mektup bırakıp intihar etti. 16 temmuzda canına kıyan kız, hastanede tüm çabalara rağmen yaşatılamadı.

Genç kızın tecavüzü ifşa ettiği mektubunda yazdıkları şöyleydi:

Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yaktı, beni kirletip dünyamı yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum beni kandırdı. Musa Orhan hala ŞOK’ta, oranın sahibi Musa Orhan’ı beklediğimi, onun telefonuyla Musa’yla iletişime geçtim. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2’nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Onun ısrarına rağmen içki içmeyeceğimi söylüyordum ama bunu söylememi istemiyordu. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok. Evet, gerçekleri söylemeye gelelim. Musa Orhan bana tecavüz etti. Ben ağladım, bana kendini diktirirsin dedi. Saçımı çekip yerden sürükledi, ‘kimse sana inanmaz’ dedi. ‘Sahipsizsin’ dedi.

‘Aileme gerçekleri söyleyeceğim benim namusumu kirlettiğini … bir tecavüzcüye verseler bir köyüne gelip seni nasıl valizlerini aldım. Kimse fark etmedi. Aklını başına al dedi. ‘Ecelin benim elimden olmasın kalk giyin’ dedi. Benimsin dedi. Beni bir saat sağa sola getirip götürdü. Evinin nerde olduğunu bilmeyeyim diye Temmuz’da evine getirdi. 1 gece orda kaldım. Zaten akşam eve gelip seni İzmir’e götüreceğim dedi, ben dedim gitmeyeceğim. Niye annene göndermiyorsun ya kuzenin beni satarsa dedim. Anneme ‘ben olmadan seni gönderemem’ dedi.

Bana gebelik hapını suya koyup içirdi. Şimdi onun ev arkadaşı Ali onu Allah’a havale ediyorum bana bir şey demedi ve benle hiç konuşmadı. 2 Temmuz gelip evine, bana bilet verdi. Ben soru soruyordum taksiyi de çağırmıştı. Acele etti. ‘Çabuk kız beni komutan operasyonda bekliyorlar. Benim göreve gitmem lazım’ dedi. Kimliğim inandığımı bilmiyorum. Otobüse bindim. Siirt Petrol otobüsündeki çalışan Mehmet hatırladığıma göre ona Musa ortak ilişkiye girdiğimi kuzen dedim adama. Adamın telefonunda onunla iletişime geçtim ve Mehmet’e vardığımda kuzeni falan yoktu. Geri bilet kesip aynı otobüsle döndüm.

2-3 Temmuz zaten biri gittiğimde gece orda kaldım. 3 Temmuz’da İzmir’den de otobüste indim. Kurtalan’da öğretmen evinde otelde giriş yaptım ve beni öldüreceklerini onların yüzüne bakamayacağımı namusumu kirlettiler. Bana seslendi gel seni ailen arıyor, bana verdiler. Seni onlara vereyim mi dedi. Baktım abime teslim etti. Sonra babama teslim ettiler.

Ben ne ölüyüm ne sağım. Keşke ölseydim, bu mesajım benim gibi saf kızlarımızın başına gelmesin. Çakal mahvetti hayallerimi yıktı benim. Ne suçum vardı. Bana tecavüz etti. Ve inkar etmiş. Benim hayatımı umutlarımı tüketti. Parasını başına çalsın. Ben sadece … çekemez. Zaten ama gözyaşım kadar canı acısa mutlu ve azabı çekmez. Zalimin teki o merhametsiz. Allah’ım beni namusumu onun cezasını verseydi. Ya da adaletli olurdu. Beni bu duruma sokma intihar etmeye ya Musa beni öldürecekti ya da ben kendimi öldürecektim. Seni affetmiyorum. Benim hayatımı mahvettin herkesin diline düştüm.