Rıdvan Dilmen: Şampiyonlar Ligi finali 2023'te Türkiye'de düzenlenecek

Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmesinin ardından TFF'nin UEFA ile yaptığı yeni anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

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UEFA sürpriz bir kararla Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Portekiz'in Lizbon şehrine vermişti. Rıdvan Dilmen, UEFA'nın aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kura çekimi 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek"

Rıdvan Dilmen 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını belirttiği paylaşımında, "Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak" ifadelerine yer verdi.