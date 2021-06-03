Alexander Sörloth Trabzonspor taraftarına patladı: Yeter!

Bordo-mavililer Sörloth'u yeniden getirmek için adımlar atarken taraftar Norveçli golcüyü mesaj yağmuruna tuttu. Durumdan rahatsız olduğunu anlaşılan Sörloth, 'lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Bu durum hayatımı çok stresli hale getiriyor. Bu kadarı yeterli' dedi.

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Trabzonspor taraftarı Norveçli oyuncu için harekete geçmişti. Sörloth, Instagram hesabından bugün bir paylaşım yaptı. Bordo Mavili taraftarlar ise oyuncunun paylaşımının altına Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) mesajları yazdı. Taraftarın paylaşımın altına yaptığı yorumlar akşam saatlerinde 1 milyonu geçti.

"Telefon numaramı ele geçirdiler"

Norveçli golcü yaşananlar hakkında Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuştu. Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" dedi.

Sörloth: Lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın

Sörloth yaptığı paylaşımla bordo-mavili taraftarlara seslendi ve şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor taraftarları merhaba. Sevginiz ve desteğinizi takdir ediyorum. Ancak lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Bu durum hayatımı çok stresli hale getiriyor. Bu kadarı yeterli."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çalışmalara devam ettiğini açıklamıştı.