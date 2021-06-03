HÜPA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi

Ankara’da gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Büyük Kongresinde yapılan oylama sonucu HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.

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HÜDA PAR’ın “Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var” sloganıyla Ankara'da düzenlediği 4’üncü Olağan Büyük Kongresi, tek liste ile seçime gidildi.

Seçimde HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, genel başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, kürsüye çıkarak bir teşekkür konuşması yaptı.

Memleketin HÜDA PAR’a ihtiyacının olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

“Yani memleketin size ihtiyacı vardır. Bacılarım! Memleketin size ihtiyacı vardır. Çabalarınızı, cehd ve gayretinizi artırınız. Memleketin HÜDA PAR’a ihtiyacı vardır. Çünkü; Asgari ücretlinin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Emeklinin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Gelecek kaygısı yaşayan gençlerin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. KYK borçlusu öğrencinin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Vergi yükü altında ezilen esnafın HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Emeklilikte Yaşa Takılanların HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Genç yaşta evlendiği için cezaevine düşenlerin HÜDA PAR’a ihtiyacı var.

Ayrımcılığa uğrayanların, ötekileştirilenlerin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Dili ve kimliği inkar edilenlerin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Atanamayan öğretmenin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Mülakatta elenen liyakatlinin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Soma’da madencinin, tarlada mevsimlik işçinin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Köyde çiftçinin, şehirde işçinin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Mazlumun, mağdurun HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Haksızlığa uğrayanların HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Haklının hakkını verecek HÜDA PAR’a ihtiyaç var. Kısaca; siyaset kurumunun HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Meclisin HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Ankara’nın HÜDA PAR’a ihtiyacı var. Memleketin HÜDA PAR’a ihtiyacı var.

Memleketin HÜDA PAR’ a ihtiyacı var çünkü: HÜDA PAR küresel güçler ve onlara bağlı güç odaklarından icazet alma ihtiyacı hissetmeyen; ‘Allah bize yeter’ diyen bir siyasi harekettir. HÜDA PAR emrolunduğu gibi dosdoğru olma azim ve kararlılığında, zilleti hayatından kovmuş, haklı olmayı en büyük güç kabul eden bir kadronun adıdır. HÜDA PAR, mazlumların feryadına, imdat haykırışlarına verilmiş güçlü bir cevaptır. Bu nedenle memleketin HÜDA PAR’a ihtiyacı vardır. Adımız HÜDA PAR’dır. Doğruları söylemek, hakkı haykırmak vazifemizdir. HÜDA PAR, siyasi tarafgirlik veya dünyalık mal ve makam uğruna lafı eğip bükmeden, hakkı ayakta tutmak için aleyhinde bile olsa adil şahitlik yapar. Bunun için memleketin HÜDA PAR’a ihtiyacı vardır.

Öyleyse biz HÜDA PAR’lıların daha çok çalışmaya, büyümeye, partimizi büyütmeye, davamızı daha çok insana ulaştırmaya, anlatmaya ihtiyacımız var. HÜDA PAR’ın kuruluşundan hemen sonra şöyle dediğimi hatırlıyorum. Partimiz yeni kurulmuş, kayıtlı üye sayısı da az olabilir. Ancak siyaset sahasında özgül ağırlığımız hissedilecektir. Amaçsız, gayesiz ve programsız bir fert veya toplumun varacağı bir hedefi yoktur. Hedefi olanlar yol alırlar, olmayanlar sadece dolaşırlar. İdeallerimizi hedefe koyup yürüyebildiğimiz kadar ömrümüzün ve takatimizin elverdiği menzile varmaya muvaffak olmayı ümit ediyoruz. Ziya Paşa’nın meşhur beytinde söylediği gibi: ‘Erişir menzil-i maksuduna âheste giden Tîzreftar olanın pâyine dâmen dolaşır. İnşallah ağır da olsa sağlam ve emin adımlarla hedefe doğru yol almaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin, yolumuz uzun, yükümüz ağırdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Kongrenin sonunda Yapıcoğlu, Genel Başkanlığı devraldığı Sağlam'a bir tablo hediye etti. Kongre toplu çekilen fotoğrafla sona erdi.