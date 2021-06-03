Son dönemin en çok konuşulan ismi yazılımcı Salih Avcıoğlu kimdir

Sosyal medyanın ve yazılım dünyasının yeni yıldızı Salih Avcıoğlu, yeni bir fenomen adayı olmaktan çok daha fazlasını vadediyor.

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Son dönemin yükselen değerlerinden olan Salih Avcıoğlu kimdir? Eğitim hayatı nasıl devam etti? Yazılım dünyasındaki başarısını neye borçlu? Yaşamı nasıl şekillendi? Gibi soruların cevapları milyonlar tarafından merak edilmektedir.

Salih Avcıoğlu, 12 Kasım 1991'de Elâzığ’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim sistemleri bölümünde başarıyla tamamladı. Bilgi Teknolojileri alanında hizmet vermeye başlayan Salih Avcıoğlu hem Yerel Medyada hem de Ulusal Medyada birçok programa katılarak ''Adli Bilişim ve Siber Güvenlik'' alanında bilgiler verdi. Türkiye'de birçok devlet üniversitesinde seminerler düzenledi ve bu seminerlerde "Kişisel Güvenlik" konusunda bilgi verdi. Yurt içi ve yurt dışı önemli projelerde yer alan Salih Avcıoğlu, yazılım şirketi SAG GAMES'in Kurucu-Ortağı olarak iş hayatına devam etmektedir.