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Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi

Anadolu Ajansı
Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi

MALEZYA'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu ortaya çıkan uluslararası denetim firması Deloitte, Malezya hükümetine ödemeyi kabul ettiği 80 milyon ABD dolarının ödemesini gerçekleştirdi.

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Malezya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uzlaşma bedeli kapsamında Deloitte'in Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödeme yaptığını doğruladı.

Açıklamada hükümetin, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu tespit edilen İngiltere merkezli teftiş firması KPMG International ile de tazminat ödemesi için müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

Maliye Bakanlığından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Deloitte'in Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Hükümet ayrıca 22 Ocak'ta, 1MDB'den yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 3,8 milyar doların ülkeye tekrar transfer edildiğini açıklamıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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