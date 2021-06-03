BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,01
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa'ya çifte çağrı

Anadolu Ajansı
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa'ya çifte çağrı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin, "Fransa’nın, sömürgecilik döneminde işlediği tüm suçları tanımasını" beklediğini belirtti. Tebbun, Fransa’dan nükleer deneme sahalarını temizlemesi çağrısında bulundu.

Abone ol

Fransız haftalık dergisi Le Point’a verdiği röportajda Tebbun, Fransa’nın Cezayir’i sömürdüğü yıllar boyunca halkın acı çektiğini, kabilelerin yok edildiğini ve köylerin toptan yakıldığını söyledi.

Tebbun, 1945’te 45 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Cezayir, (Fransa’dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, sömürgeciliğin Cezayir'e medeniyet getirdiği masalından artık vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

"Fransa nükleer deneme sahalarını temizlesin"

Fransa’nın ülkesinde işlediği suçlar için maddi tazminat beklentisi içinde olmadıklarını vurgulayan Tebbun, "Fransa’dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, nükleer deneme alanlarındaki kirliliğin bugün bile insanları mağdur ettiğini ve Fransa’nın bu denemelerin mağdurlarını tedavi ettirmesi gerektiğini dile getirdi.

Tebbun, Fransa’nın suçlarını kabul etmesinin "pişmanlık göstergesi" olacağını ifade etti.

"Türkiye, siyasi karşılık beklemeden Cezayir’e 5 milyar dolar yatırım yaptı"

Türkiye’nin Mağrib bölgesindeki varlığını Cezayir’in nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Bizi rahatsız etmiyor." şeklinde cevap veren Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke ilişkilerinin mükemmel olduğunun altını çizdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, "Türkler, siyasi karşılık beklemeden Cezayir’de 5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu ilişkiden rahatsız olanlar, onlar da gelsin ve burada yatırım yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Filistin tam tanınana kadar, Cezayir İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyecek

Tebbun, Cezayir’in bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini kınamasının ardından Arap Birliği içinde artık uyum kalmadığını belirterek, birliğin reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Filistin Devleti tam olarak tanınmadan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğine vurgu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Saltık kimdir kaç yaşında öldü? Hasan Saltık ölüm nedeni
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da 35 milyon TL değeri olan arsa satışa çıkarıldı
Maskelere veda edilecek tarih! Osman Müftüoğlu: 2022'den önce mümkün değil
Son dönemin en çok konuşulan ismi yazılımcı Salih Avcıoğlu kimdir
Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi
Alexander Sörloth Trabzonspor taraftarına patladı: Yeter!
HÜPA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi
Çin'den gelişmiş ülkelere 'aşı stokçuluğu' suçlaması
Aydın'da evinde rahatsızlanan kişi hastanede öldü kolonya içtiği iddiası
Yeni transfer İstanbul'da! Beşiktaş'tan 5 yıllık sözleşme
Yorumlar 1 yorum