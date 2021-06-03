Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı! "Yeni varyantlar sokağa çıkma yasaklarını getirebilir"

Üç başhekimden Covid-19 uyarıları geldi. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yeni dalgaların önüne geçmek için hızlı bir aşılama süreci olması gerektiğini belirtirken, Prof. Dr. İdris Kurtuluş "Aşı karşıtlarının içi boş yaklaşımlarını kimse dinlemesin" dedi. Prof. Dr. İsmail Cinel de yeni varyantların yeni kapanmaları getirebileceğini belirtti.

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Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziranda aşı seferberliği vurgusuna dikkat çeken 3 başhekim Sabah'a kritik değerlendirmelerde bulundu.

"Aşıya yoğun ilgi var"

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: 50 yaş üstünde inanılmaz bir aşı randevu talebi var. Biz bu talebi karşılayabilmek için hastanemizde günlük aşı kapasitemizi 3 bine çıkaracağız. Bu talebin hiç azalmadan devam etmesi lazım. Ülkelerin paylaştığı olumlu veriler aşıya olan ilgiyi artırdı. Haziran sonuna kadar aşılama çalışmaları hızla devam ederse temmuz ayına toplumun büyük kısmını aşılamış olarak gireceğiz. Sonbaharda kapalı alanlara dönmeye başladığımızda 4'üncü dalga gelebilir. Ama yazın hızlı aşılamayla bunu engelleyebiliriz. Bu kadar kazanımı heba etmemek için çabalamamız gerekiyor. Sağlık altyapımız çok güçlü, aşı kapasitemiz de oldukça yüksek. Hedefe doğru daha sağlam yürüyebilmemiz için vatandaşlarımızın talebine ihtiyacımız var.,

"Yeni varyantlar yeni kapanmaları getirebilir"

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Şu an yeni varyantlar nedeniyle Çin'de ve İngiltere'de bazı yerlerde yeniden kapanmalar olabilir. Bunların ülkemizde de olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor.

"Normalleşmeyi daha iyi uygulamamız lazım"

Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir, bu işin hiç şakası yok. Mutantlarla virüs gençlere yöneldi ve yoğun bakımlarda yaş ortalaması düştü. Vatandaşın bu işin henüz bitmediğini bilerek davranması lazım. Hazır aşağıya düşüş başlamış ve yoğun bakımların yüzde 60'ı boşalmışken kontrollü normalleşmeyi eskisi gibi değil daha iyi uygulamamız lazım. Toplumun yüzde 80'i aşılanana ve bağışıklık sağlanana kadar diken üstünde olmamız lazım. Açık havada yakınınızda insan yoksa maskeyi çıkarmaktan korkmayın ama aşıya da bir an önce koşun.

"Aşı karşıtlarına itibar etmeyin"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: Aşılamada yaş grubu aşağı inmeye devam ediyor ve ciddi aşı anlaşmaları yaptık. Yılın sonuna doğru neredeyse nüfusumuzun üç katını aşılayabilecek duruma ulaşacağız. Aşılama yapılmazsa önümüzdeki eylül ayında da yeni bir dalga olabilir. Ama iyi geçecek bu aylarda alacağımız tedbirler çok önemli.

Hedef nüfusu aşılarsak hastalık yine önümüzde duracak ama vurucu, yaralayıcı ve hayatı durdurucu şekilde olmayacak. Aşıların yoğun yapıldığı ülkeler maskelerini çıkardılar. Vatandaşlarımız bizim aşılamayla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalara icabet ederlerse biz de büyük oranda rahatlayacağız. Sosyal medyada insanlar hiçbir gerekçe sunmadan aşı karşıtlığı yapıyor. Ben aşı karşıtıyım diyenlerin hiçbir yayını ve çalışması yok.

Ama aksine dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalarda aşıların hasta olmayı yüksek oranda azalttığını görüyoruz. Aşılar hastaneye yatışı ve yoğun bakıma geçişi yüzde 99 oranında engelliyor, ölüm oranlarını azaltıyor. Diğer tarafta içi boş ve varsayımlara dayalı bir yaklaşım var. Bence vatandaşımızın buna itibar etmemesi lazım.

Sinovac'a teşekkür mektubu yolladı

Çin Global Times internet sitesi Sinovac aşısı olan bir Türk vatandaşının Çinli şirkete yolladığı teşekkür mektubunu yayımladı. Süleyman Yıldırım, mektubuna Çinli şirkete aşı çalışmalarından kullanması için 50 lira da ekledi. Yıldırım'ın Sinovac Genel Müdürü Helen Yang'a hitaben yazdığı mektupta " İnsanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim" ifadeleri yer alıyor.