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Sürü bağışıklığı için günlük aşı miktarı kaç olmalı? Prof. Dr. Derya Unutmaz açıkladı

Sürü bağışıklığı için günlük aşı miktarı kaç olmalı? Prof. Dr. Derya Unutmaz açıkladı

Türkiye'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, toplumsal bağışıklık için günde 800 bin doz aşı yapılması gerektiğini söyledi.

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Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplumsal bağışıklığı sağlamak adına, aşılama hızı büyük önem arz ediyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın, "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yayımladığı verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 830 bin 82, ikinci doz aşı 12 milyon 670 bin 665'e ulaştı. Böylece ülkede toplam doz miktarı, 29 milyon 500 bin 747 olarak gerçekleşti.

"Günde 800 bin doz aşılama yapılmalı"

Türkiye'de ki aşılamaya ilişkin açıklamada bulunan Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'de bağışıklık için günde 800 bin doz aşılama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Unutmaz, virüsle yarış halinde olduğumuzu ve rehavetin eskiye dönüş anlamına geleceğini söyledi.

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