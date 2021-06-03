BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Kağıthane'de kira ödemesi birikince ev sahibi tarafından bıçaklandı

Kağıthane'de kira ödemesi birikince ev sahibi tarafından bıçaklandı

KAĞITHANE'de aylardır kirasını ödeyemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi.

Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G. kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.

Kirayı ödemedi diye sokakta bıçakladı
Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.’nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.’ye saldırmaya başladı. Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı.

Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı.

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı
Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

Emniyete götürülen Ayhan G.’nin ise ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
NASA yeni rotasını açıkladı işte gidilmesi planlanan gezegen
Diego Costa bombası patlıyor! Menajeri doğruladı: Beşiktaş benimle görüşüyor
Hasan Saltık kimdir kaç yaşında öldü? Hasan Saltık ölüm nedeni
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da 35 milyon TL değeri olan arsa satışa çıkarıldı
Maskelere veda edilecek tarih! Osman Müftüoğlu: 2022'den önce mümkün değil
Son dönemin en çok konuşulan ismi yazılımcı Salih Avcıoğlu kimdir
Babalar günü 2021 ne zaman bu pazar Babalar Günü mü?
Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi
Alexander Sörloth Trabzonspor taraftarına patladı: Yeter!
HÜPA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi
Yorumlar