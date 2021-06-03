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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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NASA yeni rotasını açıkladı işte gidilmesi planlanan gezegen

NASA yeni rotasını açıkladı işte gidilmesi planlanan gezegen

NASA Çarşamba günü, atmosferini ve jeolojik tarihini incelemek için 2028 ve 2030 arasında Venüs'e gitmeyi planladıklarını duyurdu.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) DAVINCI+ ve VERITAS olarak adlandırılan iki görevin her biri için yaklaşık 500 milyon dolar kaynak ayırılacağını belirtti.

NASA, DAVINCI+'nın yoğun Venüs atmosferinin bileşimini ölçerek nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamaya çalışacağını, VERITAS'ın ise jeolojik tarihini ve neden Dünya'dan bu kadar farklı geliştiğini belirlemeye yardımcı olmak için gezegenin yüzeyini haritalandıracağını söyledi.

DAVINCI+'ın 2029'da fırlatılması hedefleniyor

VERITAS görevi ise aslında DAVINCI+'dan bir yıl önce başlayacak. 2028 yılında fırlatılacak bu araç, Venüs'ün atmosferine girmeden gezegeni incelemeye çalışacak.

NASA 1994'teki Venüs görevinden önce 1990 yılında Magellan adındaki bir uyduyu benzer bir şekilde önden göndermişti.

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