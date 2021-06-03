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Samsun'da annesini dövüp evi dağıttı! Kömürlükte saklanan evlat, polise de bıçak çekti

Samsun'da annesini dövüp evi dağıttı! Kömürlükte saklanan evlat, polise de bıçak çekti

SAMSUN'da, cezaevinden izinli çıkan O.S. (35), annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. İhbarla bölgeye gelen polis, O.S.'nin kömürlükte saklandığını tespit etti. Polislere de bıçak çeken şahıs, gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S., bilinmeyen nedenle annesi S.S.’ye bağırmaya başladı.

Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı. Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu’na teslim edildi.

Çaresiz anne: Oğlum beni ölümle tehdit ediyor
Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.

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