TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimini yapıyor tesislerden çarpıcı görüntüler

"Yerli tedarikçiler daha fazla katma değer sağlamalı"

Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız." dedi. TOGG'un elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir proje olduğuna dikkati çeken Varank, "Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin Otomobili'ne yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.