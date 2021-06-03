Ahmet Hakan'dan Babacan'a sert salvolar: Ömrü Alman Yeşiller Partisi'nde geçmiş gibi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmara Denizi’nde görülen müsilaj ve Kanal İstanbul üzerinden eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sertt yüklendi. Hakan, Babacan için 'ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi'nde geçmiş gibi' benzetmesi yaptı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın, çevrecilik açısından hükümeti eleştirmesine tepki gösterdi. Yazısında şu sözlere yer verdi:

"Ali Babacan, çevrecilik açısından hükümeti eleştirmiş. Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor: 'Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...' Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim! O Ali Babacan ki... AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı. Hani 'Süleyman / Hep Başbakan' diye bir şarkı yapmıştı ya rahmetli Fikret Kızılok. Tıpkı onun gibi... 'Babacan / Hep Bakan... Babacan / Hep bakan...' diye şarkısı yapılsa yadırganmaz"

Hakan, şöyle devam etti:

"'Bu zihniyet' dediği zihniyet... Gencecik yaşta Ali Babacan’ı bulup siyasete kazandırmadı mı? Kazandırdı. 'Bu zihniyet' dediği zihniyet... Ali Babacan’a yıllarca ülke ekonomisini teslim etmedi mi? Etti. 'Bu zihniyet' dediği zihniyet... Ali Babacan’ı dışişleri bakanı yapmadı mı? Yaptı. Daha da önemlisi...