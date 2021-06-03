BIST 1.433
DOLAR 8,65
EURO 10,53
ALTIN 525,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Ağrı'da kardeşiyle banyoda oyun oynamak istemişti! 4 yaşındaki Ayfer feci şekilde yandı

Ağrı'da kardeşiyle banyoda oyun oynamak istemişti! 4 yaşındaki Ayfer feci şekilde yandı

AĞRI'da oynamak için kardeşiyle banyoya giren 4 yaşındaki küçük kız güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu maşrapayla yüzüne dökünce feci şekilde yandı.

Abone ol

Olay 29 Mayıs tarihinde Ağrı’ın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Şahin İssi ve Gülcan İssi çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Ayfer İssi kardeşiyle oynamak için banyoya girdi. Burada güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanının sıcak olan tarafını açan kardeşler birbirlerine maşrapayla su dökmek istedi.

4 yaşında ki Ayfer doldurduğu kaynar suyu yanlışlıkla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yanına gelen anne Gülcan İssi hemen Ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri küçük çocuğu Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Ayfer İssi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yüzünde 2. derece yanık izleri bulunan küçük kızın tedavisi devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı! "Yeni varyantlar sokağa çıkma yasaklarını getirebilir"
Sürü bağışıklığı için günlük aşı miktarı kaç olmalı? Prof. Dr. Derya Unutmaz açıkladı
Adana’da banyoda öldürülen kişinin katili yeğeninin kocası çıktı
Hasan Saltık aslen nereli evli mi eşi ve çoçukları kimdir?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kağıthane'de kira ödemesi birikince ev sahibi tarafından bıçaklandı
NASA yeni rotasını açıkladı işte gidilmesi planlanan gezegen
Diego Costa bombası patlıyor! Menajeri doğruladı: Beşiktaş benimle görüşüyor
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa'ya çifte çağrı
Hasan Saltık kimdir kaç yaşında öldü? Hasan Saltık ölüm nedeni
Yorumlar