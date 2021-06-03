BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,13
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Denizlispor'un zor günleri: 8 oyuncusu kalmıştı yasak geldi

Denizlispor'un zor günleri: 8 oyuncusu kalmıştı yasak geldi

Süper Lig'den düşen Denizlispor'a transfer yasağı geldi. Maddi zorluklar yaşayan Denizli ekibinin yasağı kaldırabilmesi için 10 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu ifade edildi

Abone ol

Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor'a geçmişe dönük futbolcu borçları nedeniyle transfer yasağı geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosundan birçok futbolcuyu kaybedip elinde sadece 8 oyuncu kalan yeşil-siyahlıların yasağı kaldırabilmek için yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Denizlispor'da yarın saat 17.00'de  Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğun sağlanması halinde kongre gerçekleştirilecek. Ege ekibinde, başkanlık seçimi için eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz adaylığını açıklarken, eski başkanlardan Mustafa Üstek ve Süleyman Urkay'ın da seçimde aday olabileceği belirtildi.

Aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve daha sonra istifa eden Yavuz Cinkaya'nın da başkanlık için adının geçtiği kaydedildi.

Kongrede yasal çoğunluk sağlanamazsa ise seçim haftaya çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Haziran ayı kira zammı oranı belli oldu
Sivas'ta katliam gibi kaza! 9 kişi hayatını kaybetti
Rize'de 'çay göçü' ile 40 bin kişi geldi! Korkulan vaka artışı olmadı
Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir Yalnız Değilsin eylemi başladı
Ezgi Mola ne dedi Musa Orhan olayı nedir hapsi isteniyor
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon tam kapanma etkisiyle hız kesti
İBB'nin satın aldığı atlarla ilgili yeni skandal! 'çalışmıyordu' denilen veterinerin imzası çıktı
Ağrı'da kardeşiyle banyoda oyun oynamak istemişti! 4 yaşındaki Ayfer feci şekilde yandı
Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı! "Yeni varyantlar sokağa çıkma yasaklarını getirebilir"
Sürü bağışıklığı için günlük aşı miktarı kaç olmalı? Prof. Dr. Derya Unutmaz açıkladı
Yorumlar 2 yorum