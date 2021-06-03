Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir Yalnız Değilsin eylemi başladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Musa Orhan hakkında twitter'da yazdıkları nedeniyle başı belaya girdi. Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta bana cinsel tacizde bulundu dediği Musa Er hakkında 'şerefsiz, tecavüzcü' yazan Ezgi Mola'ya destek yağdı. Peki Musa Orhan olayı nedir, Ezgi Mola ne yazdı?

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Sevilen oyuncu Ezgi Mola bir dönem Musa Orhan hakkında yazdıkları ile yeniden gündem oldu. Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine Musa Orhan'ın tecavüz ettiği yazmasının ardından serbest bırakılan Musa Orhan hakkında 'şerefsiz, tecavüzcü' yazan Ezgi Mola'nın hapsi istendi. Bu olaydan sonra geri adım atmayan Ezgi Mola'ya ünlüler destek yağdırdı, sosyal medyada Yalnız Değilsin Ezgi eylemi başladı. Peki Musa Orhan olayı nedir, ne yazdı?

2 yıl 4 aya kadar hapis istemi: Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Özür dilemekten imtina etti: Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" dedi.