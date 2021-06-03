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Honda'da civic modellerine yönelik haziran ayına özel kredi fırsatı

Anadolu Ajansı
Honda'da civic modellerine yönelik haziran ayına özel kredi fırsatı

Honda, Civic modellerine yönelik haziran ayına özel kredi kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, standart versiyonlarında sunduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic Sedan, bu ay Elegance donanım paketine özel kampanyasıyla dikkati çekiyor.

Honda Civic Sedan Elegance benzinli motor seçeneği için 35 bin TL'ye kadar kredi kullanımında ve LPG'li motor seçeneğinde ise 90 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda'nın tasarımı ve donanımları ile SUV segmentinde öne çıkan, güçlü ve verimli motora sahip, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımıyla fark yaratan CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranı sunuluyor.

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