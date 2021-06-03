Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı

Fenerbahçe'de yeni forma sponsorunun Puma olacağının açıklanmasının ardından taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Yeni sezon öncesi formalar sosyal medyadan sızdı.

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Fenerbahçe, yeni sezonda forma sponsorunu değiştirip Puma’ya geçecek. Değişim bununla da sınırlı kalmayacak.

Fenerbahçe artık formadaki logoda şampiyonluk sayılarına göre verilen yıldızları da kullanmayacak. Yeni Çubuklu’da sarı tonu olarak ‘blazing yellow’, lacivertte ise‘ medieval blue’ tercih edildi. Formada ayrıca palamut desenleri de yer alıyor.