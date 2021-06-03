Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal İstifa etti

Süper Lig'de sezonu 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da başkan depremi yaşandı. Hasan Kartal, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da başkan Hasan Kartal istifasını açıkladı. 2020-21 sezonu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakacağını duyurmuş ve ”Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna” ifadelerini kullanmıştı.

Kararını netleştiren Hasan Kartal gelecek sezondan itibaren takımda yer almayacağını bildirerek istifasını açıkladı.

Olağanüstü Genel Kurul kararı

Çaykur Rizespor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi. Yeşil Mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağının ifade edildiği açıklamada, toplantıda, mali raporların ve 2021 yılı tahmini bütçesinin ele alınacağı, yönetim kurulu, mali raporlar, tahmini bütçe ve denetleme kurulunun ibra edileceği, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu seçimi gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sözleri tepki çekmişti

Mayıs 2019'da oynanan ve 3-2 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Hasan Kartal çok büyük tepki göstermiş ve “Silahım olsa vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder” ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili gelen tepkiler nedeniyle daha sonra bir açıklama daha yapan Hasan Kartal şunları söylemişti; “Şimdi o espriyle yapılan bir söylem. Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde vardır. Silahla bizim ne işimiz var. Biz sporcuyuz, spor kulübü başkanıyız, spor onlardan uzaktır. Bu soru da neden sorulduğunu bilmiyorum, ama öyle bir soru sorulunca bizde o an mecazi bir şey olarak söyledik. Onun üzerine gitmenin bir anlamı yok”